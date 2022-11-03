Дополнительные силы США будут сохранять присутствие в Европе длительное время, - Байден

Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.

"Они будут там длительное время", - сказал он.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.