Дополнительные силы США будут сохранять присутствие в Европе длительное время, - Байден

Соединенные Штаты будут сохранять присутствие дополнительных войск в Европе в течение длительного времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
Глава Белого дома ответил на вопрос о том, как долго дополнительные силы США будут оставаться в Польше и других странах НАТО.
"Они будут там длительное время", - сказал он.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что с Соединенными Штатами продолжается обсуждение возможного размещения ядерного оружия на польской территории.
Политик указал, что потенциально всегда есть возможность принять участие в Программе совместного использования ядерной энергии НАТО (Nuclear sharing).
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