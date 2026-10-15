Додаткова відпустка на 16 днів: хто має право та що потрібно зробити до 31 жовтня

Деякі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову оплачувану відпустку на 16 календарних днів. Щоб профінансувати такі відпустки у 2027-му, роботодавці мають подати документи до ПФУ до 31 жовтня.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Telegram.
Згідно зі статтями 20, 21 та 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати мають:
Тривалість такої відпустки становить 14 робочих, або 16 календарних, днів на рік. Її надають за основним місцем роботи працівника.
Щоб профінансувати додаткові відпустки у 2027 році, страхувальники мають до 31 жовтня 2026 року включно подати до органів Пенсійного фонду України такі документи:
Документи потрібні для фінансування додаткових відпусток у наступному бюджетному році.
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Раніше ми писали про те, хто з військових має право на додаткову оплачувану відпустку.