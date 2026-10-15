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Додаткова відпустка на 16 днів: хто має право та що потрібно зробити до 31 жовтня

15:24 15.10.2026 Чт
2 хв
aimg Василина Копитко
Документи потрібно подавати до ПФУ (колаж РБК-Україна)

Деякі громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають право на додаткову оплачувану відпустку на 16 календарних днів. Щоб профінансувати такі відпустки у 2027-му, роботодавці мають подати документи до ПФУ до 31 жовтня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ПФУ у Telegram.

Хто має право на відпустку

Згідно зі статтями 20, 21 та 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", право на додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати мають:

  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорії 1;
  • громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та належать до категорії 2;
  • один із батьків дитини, якій встановили інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою.

Тривалість такої відпустки становить 14 робочих, або 16 календарних, днів на рік. Її надають за основним місцем роботи працівника.

Які документи потрібно подати

Щоб профінансувати додаткові відпустки у 2027 році, страхувальники мають до 31 жовтня 2026 року включно подати до органів Пенсійного фонду України такі документи:

  • паспорт даних підприємства;
  • списки працівників;
  • графік відпусток;
  • розрахунок витрат.

Документи потрібні для фінансування додаткових відпусток у наступному бюджетному році.

Читайте також про те, що непрацюючим пенсіонерам, які постійно живуть у зоні безумовного (обов'язкового) або гарантованого добровільного відселення у Чорнобильській зоні, у 2026 році доплачують до пенсії по 2595 гривень щомісяця.

Раніше ми писали про те, хто з військових має право на додаткову оплачувану відпустку.

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