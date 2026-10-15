Дополнительный отпуск на 16 дней: кто имеет право и что нужно сделать до 31 октября

Кто имеет право на отпуск

Согласно статьям 20, 21 и 30 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы", право на дополнительный отпуск с сохранением заработной платы имеют:

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 1;

граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и относящиеся к категории 2;

один из родителей ребенка, которому установили инвалидность, связанную с Чернобыльской катастрофой.

Продолжительность такого отпуска составляет 14 рабочих или 16 календарных дней в году. Ее предоставляют по основному месту работы работника.

Какие документы нужно подать

Чтобы профинансировать дополнительные отпуска в 2027 году, страхователи должны до 31 октября 2026 включительно подать в органы Пенсионного фонда Украины следующие документы:

паспорт данных предприятия;

списки работников;

график отпусков;

расчет затрат.

Документы необходимы для финансирования дополнительных отпусков в следующем бюджетном году.