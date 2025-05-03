Не дочекались подарунків: хокейна збірна України залишилася в Дивізіоні 1А

"Синьо-жовті" виступали у другому за силою ешелоні світового хокею вперше з 2017 року. І те, що команда закріпилась у ньому – можна вважати хорошим результатом. Але на фоні того, що був реальний шанс вийти до еліти, підсумок турніру відверто засмучує.

Де недобрала Україна

Пристойно зігравши з найбільш рейтинговими опонентами – Великою Британією (3:4, за булітами), Італією (3:2, за булітами) та Польщею (4:1), впевнено здолавши господарів змагань – Румунію (4:0), наші хокеїсти примудрились поступитися у вирішальній грі одному з аутсайдерів – Японії (2:3). Причому поступитися азіатам було можливо, але не в основний час. На жаль, підопічні Дмитра Христича з цим завданням не впорались.

Довелося чекати результатів суперників, адже існували турнірні розклади, за яких Україна ще могла зачепитися за найвищий дивізіон. На жаль, подарунків "синьо-жовтим" ніхто не зробив. Італія впевнено здолала Румунію (7:1), а Велика Британія – Польщу (3:0). І саме ці команди підвищилися у класі.

Чемпіонат світу в Дивізіоні 1А, результати 5-го туру

Японія – Україна – 3:2

Румунія – Італія – 1:7

Велика Британія – Польща – 3:0

Підсумкова таблиця

Велика Британія – 12 очок Італія – 10 Україна – 9 Японія – 7 Польща – 6 Румунія – 1

Таким чином Велика Британія та Італія наступного року зіграють в Топ-дивізіоні. А Румунія – опустилася в Дивізіон 1В.

З ким "синьо-жовті" гратимуть через рік

Наступного року національна команда України спробує з другої спроби пробитися в еліту: посісти одне з двох перших місць у Дивізіоні 1А.

Де відбудеться турнір – наразі невідомо. Немає поки і повного списку суперників. Відомі лише три з п'яти команд, з якими сперечатиметься Україна.

Це наші суперники по цьогорічному турніру – Японія та Польща. А також збірна Литви, яка виграла турнір у Дивізіоні 1В.

Ще два опоненти стануть відомі у травні. Це будуть дві найгірші команди Топ-дивізіону за підсумками ЧС-2025.