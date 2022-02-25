Дочь пресс-секретаря Путина выступила против войны

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина, опубликовала сторис с призывом прекращения войны. Вскоре публикация исчезла.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, опубликовала в Instagram призыв к прекращению войны с хэштегом #нетвойне. Интересно, что публикация просуществовала в социальной сети около часа и в скором времени была удалена. О причинах удаления сторис о примирении ничего не сообщается.
Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.
Ранее РБК-Украина писало, что делать в случае исчезновения связи.