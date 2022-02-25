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Дочь пресс-секретаря Путина выступила против войны

Автор: Константин Широкун

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина, опубликовала сторис с призывом прекращения войны. Вскоре публикация исчезла.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Лиза Пескова, дочь пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, опубликовала в Instagram призыв к прекращению войны с хэштегом #нетвойне. Интересно, что публикация просуществовала в социальной сети около часа и в скором времени была удалена. О причинах удаления сторис о примирении ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что российская бронетехника двинулась на Нежин и Киев с черниговского направления.

Ранее РБК-Украина писало, что делать в случае исчезновения связи.

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