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Дочка прес-секретаря Путіна виступила проти війни

Автор: Константин Широкун

Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна, опублікувала сторіс із закликом припинення війни. Незабаром публікація зникла.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ліза Пєскова, дочка прес-секретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, опублікувала в Instagram заклик до припинення війни з хештегом #нетвойне. Цікаво, що публікація проіснувала в соціальній мережі близько години та незабаром була видалена. Про причини видалення сторіс про примирення нічого не повідомляється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська бронетехніка рушила на Ніжин і Київ з Чернігівського напрямку.

Раніше РБК-Україна писало, що робити в разі зникнення зв'язку.

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