Добыча нефти в странах ОПЕК снизилась до минимума за пять лет

Из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) следует, что добыча нефти в странах ОПЕК в мае 2019 года опустилась до 29,95 млн баррелей в сутки, что стало наименьшим значением за последние пять. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что эксперты МЭА назвали основной причиной столь резкого спада введение США санкций в отношении покупателей иранской нефти, а также сокращение добычи в Нигерии и Саудовской Аравии.

Из официального бюллетеня ОПЕК следует, что среднесуточная добыча нефти во входящих в организацию странах в мае сократилась по сравнению с предыдущим месяцем на 236 тыс. баррелей и составила 29,876 млн баррелей.

Указано, что добыча нефти в Иране упала сразу на 227 тысяч баррелей в сутки, в Нигерии - на 92 тыс. баррелей, в Саудовской Аравии - на 76 тысяч, а в Венесуэле - на 35 тысяч. Падение нефтедобычи в этих странах было отчасти компенсировано ростом в Ираке, Анголе и Габоне.

Данные ОПЕК свидетельствуют, что всего в мае этого года общий объем добычи нефти в мире увеличился по сравнению с апрелем на 40 тысяч баррелей в сутки, благодаря росту производства в не входящих в картель странах.

Напомним, 10 июня цены на нефть превысили 63 доллара за баррель.

Как писало РБК-Украина ранее, 5 июня цена на нефть марки Brent упала ниже 60 долларов впервые с января 2019 года.