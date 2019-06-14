Видобуток нафти в країнах ОПЕК знизився до мінімуму за п'ять років

Із звіту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) слідує, що незаконний видобуток нафти в країнах ОПЕК у травні 2019 року опустилася до 29,95 млн барелів на добу, що стало найменшим значенням за останні п'ять. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Відзначається, що експерти МЕА назвали основною причиною такого різкого спаду введення США санкцій щодо покупців іранської нафти, а також скорочення видобутку в Нігерії і Саудівській Аравії.

З офіційного бюлетеня ОПЕК слідує, що середньодобовий видобуток нафти у країнах, що входять в організацію, у травні скоротився у порівнянні з попереднім місяцем на 236 тис. барелів і склав 29,876 млн барелів.

Зазначено, що видобуток нафти в Ірані впав відразу на 227 тисяч барелів на добу, в Нігерії - на 92 тис. барелів, в Саудівській Аравії - на 76 тисяч, а в Венесуелі - на 35 тисяч. Падіння нафтовидобутку в цих країнах було частково компенсовано зростанням в Іраку, Анголі і Габоні.

Дані ОПЕК свідчать, що всього в травні цього року загальний обсяг видобутку нафти в світі збільшився у порівнянні з квітнем на 40 тисяч барелів на добу, завдяки зростанню виробництва у країнах, що не входять у картель.

Нагадаємо, 10 червня ціни на нафту перевищили 63 долари за барель.

Як писало РБК-Україна раніше, 5 червня ціна на нафту марки Brent впала нижче 60 доларів вперше з січня 2019 року.