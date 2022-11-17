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Добудова вітрових електростанцій допоможе тримати у балансі українську енергосистему, - експерт

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Четвер 17 листопада 2022 17:00
Добудова вітрових електростанцій допоможе тримати у балансі українську енергосистему, - експерт Фото: добудова вітрових електростанцій допоможе тримати у балансі українську енергосистему (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Добудова незакінчених вітрових електростанцій допоможе тримати у балансі енергосистему України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на експерта енергетичних програм "Центру Разумкова" Максима Білявського.

"Я пропонував би окрім проєктів постановлення малих модульних реакторів, який займе щонайменше 18 місяців, все ж таки оперативно перепідписати контракти на "зелений" тариф з власниками вітрових електростанцій. Тому що ВЕС, якщо ми будемо говорити про маневрову потужність, вони більш маневрові, ніж ті ж самі малі модульні атомні станції", - сказав він.

Білявський зазначив, що зараз на етапі завершення будівництва та введення в експлуатацію знаходиться близько 300 МВт потужностей ВЕС, які незалежно від пори року можуть виконувати функцію з балансування енергосистеми.

Він також додав, що Україні вже зараз потрібні додаткові генеруючі потужності.

"Ввести в експлуатацію ці 300 МВт можна за півтора-два місяці, і це буде співпадати з сезоном мінімальних температур, коли буде максимальне споживання електричної енергії", - підкреслив Білявський.

Нагадаємо, інвестори закликають енергетичний комітет Ради підтримати законопроєкт по добудові вітроелектростанцій.

На думку Світлани Михайловської, заступника директора Європейської бізнес асоціації, Україна має енергетичний потенціал в частині зеленої енергетики, який потрібно додатково задіяти для мінімізації наслідків атаки російських військових на енергетичну інфраструктуру.

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