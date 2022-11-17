Достройка ветровых электростанций поможет держать в балансе украинскую энергосистему, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта энергетических программ "Центра Разумкова" Максима Белявского.

"Я предлагал бы кроме проектов постановки малых модульных реакторов, который займет минимум 18 месяцев, все же оперативно переподписать контракты на "зеленый" тариф с владельцами ветровых электростанций. Потому что ВЭС, если мы будем говорить о маневровой мощи, они более маневровые, чем те же малые модульные атомные станции", - сказал он.

Белявский отметил, что сейчас на этапе завершения строительства и ввода в эксплуатацию находится около 300 МВт мощностей ВЭС, которые независимо от времени года могут выполнять функцию по балансировке энергосистемы.

Он также добавил, что Украине уже сейчас нужны дополнительные генерирующие мощности.

"Ввести в эксплуатацию эти 300 МВт можно за полтора-два месяца и это будет совпадать с сезоном минимальных температур, когда будет максимальное потребление электрической энергии", - подчеркнул Белявский.

Напомним, инвесторы призывают энергетический комитет Рады поддержать законопроект по достройке ветроэлектростанций.

По мнению Светланы Михайловской, заместителя директора Европейской бизнес ассоциации, у Украины есть энергетический потенциал в части зеленой энергетики, который нужно дополнительно задействовать для минимизации последствий атаки российских военных на энергетическую инфраструктуру.