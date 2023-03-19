За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ

За даними на ранок неділі, 19 березня, українські військові ліквідували за добу 710 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 164 910 військових. Крім того, ЗСУ знищили 21 танк, 23 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.03.23 орієнтовно склали:
Як повідомлялось, українські захисники на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках за минулу добу відбили 83 атаки російських загарбників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.