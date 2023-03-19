За сутки ВСУ уничтожили более 710 россиян, 21 танк и 23 ББМ

По данным на утро воскресенья, 19 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 710 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 164910 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 танк, 23 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.03.23 ориентировочно составили:
Как сообщалось, украинские защитники на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях за минувшие сутки отразили 83 атаки российских захватчиков.
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