За сутки ВСУ уничтожили 30 российских артсистем и более 1200 оккупантов: потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За прошедшие сутки 7 сентября защитники Украины ликвидировали на фронте 1200 российских оккупантов. Также уничтожены 30 артиллерийских систем и 80 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 625260 (+1270) человек ликвидировано;
- танков – 8636 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 16897 (+19) ед;
- артиллерийских систем – 17804 (+30) ед.;
- РСЗО – 1180(+2).;
- средства ПВО – 942 ед.;
- самолетов – 368 ед.;
- вертолетов - 328 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 14864 (+80) ед.;
- крылатых ракет – 2588 ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 24218 (+47) ед;
- специальной техники – 3047 (+10) ед.
Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на 22:00, 7 сентября, на фронте в течение суток произошло 168 боевых столкновений. 44 из них на Покровском направлении, где враг потерял более 240 своих военных.
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