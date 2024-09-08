За сутки ВСУ уничтожили 30 российских артсистем и более 1200 оккупантов: потери РФ в войне

За прошедшие сутки 7 сентября защитники Украины ликвидировали на фронте 1200 российских оккупантов. Также уничтожены 30 артиллерийских систем и 80 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Согласно последней сводке Генштаба, по состоянию на 22:00, 7 сентября, на фронте в течение суток произошло 168 боевых столкновений. 44 из них на Покровском направлении, где враг потерял более 240 своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.