За добу ЗСУ відбили 16 атак росіян, - Генштаб

За минулу добу, 12 грудня, українські захисники відбили 16 атак росіян на Донбасі, а наша авіація нанесла 5 ударів по місцям скупчення сил росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.
Протягом доби росіяни завдали 7 ракетних ударів, 5 з яких - по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, а також здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по місту Херсон. Є втрати серед мирних жителів.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за минулу добу уразили 2 пункти управління та 6 районів зосередження особового складу російських окупантів та склад паливно-мастильних матеріалів.
Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних закладів на тимчасово окупованій та зайнятій територіях України для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з РФ.
Нагадаємо, що ЗСУ завдають росіянам серйозних атак по тиловим частинам на півдні, а в Мар'янці точаться вуличні бої.
Раніше повідомлялось, що за 11 грудня, Збройні сили України, відбили 11 атак росіян в Луганській та Донецькій областях. Росіяни ж продовжують гатити як по лінії розмежування, так і по цивільним містам.
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