Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв

Контрнаступ на сході Харківської та на заході Луганської областей

11 і 12 грудня російські війська здійснили обмежені контратаки поблизу Сватового з метою відновлення втрачених позицій. У Генштабі України повідомили, що українські війська за ці дні відбили російські атаки за 15 км на захід від Сватового в районі Андріївки та за 15 км на північний захід від Сватового в районі Новоселівського та Стельмахівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 11 і 12 грудня, показують, як український танк знищує російський танк з позицій у західній частині Новоселівського, що свідчить про те, що українські війська зберігають контроль над частиною населеного пункту, незважаючи на попередні заяви Росії про те, що російські війська взяли його під повний контроль.

Російське джерело опублікувало кадри, на яких російські війська запускають термобаричні ракети ТОС-1А з позицій біля Куземівки, за 11 км на північний захід від Сватового. На геолокаційному відео, опублікованому 10 грудня, також видно, як російська важка вантажівка перевозить бойовий танк Т-90М на північ від міста Луганськ, приблизно за 118 км на південний схід від Сватового. Це відео збігається з попередніми повідомленнями про те, що російські війська використовують місто Луганськ як транспортний вузол для техніки, призначеної для фронту Сватове-Кремінна.

Російські війська 11 і 12 грудня продовжували обмежені наступальні дії з повернення втрачених позицій на захід від Кремінної. У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно атакували поблизу Червонопопівки та Житлівки (обидві за 5 км на північ від Кремінної), Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної) , а також Білогорівки та Серебрянки (обидві приблизно за 10 км на південь від Кремінної).

Російські військові блогери стверджували, що Кремінський фронт, особливо вздовж лінії Макіївка-Кремінна, є найскладнішим напрямком просування в Україні, за винятком Бахмута. Декілька російських військових блогера стверджували, що українські війська втрачають позиції навколо Кремінної та що російські війська досягли значних успіхів на захід від траси Р-66 (Сватове-Кремінна) між 11 і 12 грудня, хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські джерела широко повідомляли, що найінтенсивніші бої точаться на північний захід від Кремінної, зокрема в районі Червонопопівка-Житлівка-Площанка.

11 і 12 грудня українські війська продовжували завдавати ударів по районах зосередження російських військ у тилу Луганської області. Глава Луганської області Сергій Гайдай 11 грудня заявив, що українські війська завдали ударів по готелю в Кадіївці (60 км на південний схід від Кремінної), де, за повідомленнями, перебувають бійці ПВК "Вагнера". Українські удари також були націлені на російські сили в гуртожитку в Сватовому, завдавши значної шкоди будівлі.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута 11 і 12 грудня. Неназваний військовий чиновник США заявив, що група "Вагнера" та російські війська ведуть інтенсивні бої за Бахмут і виділяють значні ресурси для підтримання темпу, але зазначив, що українські сили "продовжують утримувати місто".

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська змінили тактичний склад сил на Бахмутському напрямку, перейшовши від використання ротно-батальйонних тактичних груп (БТГ) до використання десантно-штурмових підрозділів для суто наступальних дій.

У Генштабі України повідомили, що 11 і 12 грудня українські війська відбили російські штурми поблизу Бахмута та населених пунктів на північний схід від міста Білогорівка, Верхньокам'янське, Соледар, Бахмутське та Підгородне. Російські джерела стверджували, що війська "Вагнера" штурмували Підгороднє, щоб частково оточити Бахмут. Геолокаційні кадри показали зруйнований залізничний міст через шосе E40 (M-03) на північний захід від Підгороного, який, як стверджували російські джерела, був однією з двох основних наземних ліній зв’язку (GLOC) до Бахмута, що залишилися. Російські джерела стверджували, що українські війська підірвали міст, щоб створити штучну барикаду на трасі E40 у бік Слов’янська.

Російське джерело також стверджувало, що штурмові загони "Вагнера" встановили контроль над двома колишніми позиціями українських взводів на лінії Бахмут-Соледар, що наближалася до траси, що сполучає населені пункти, ймовірно, йдеться про трасу Т1302.

Російські джерела також стверджували, що сили групи "Вагнера" просунулися поблизу Опитного (3 км на південь від Бахмута) і що в цьому районі тривають бої. Російське джерело стверджувало, що сили групи "Вагнера" атакували невизначені населені пункти з району Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута) і стверджували, що бої тривають на схід від Бахмута, зазначивши, що українські сили не відступають з міста.Інше російське джерело стверджував, що сили так званої "ДНР" намагаються просунутися на схід у напрямку Торецька (23 км на південний захід від Бахмута) за підтримки артилерії.

11 і 12 грудня російські війська продовжили наземні обстріли в районі міста Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Красногорівку (19 км на захід від Донецька), Мар’їнку (на південно-західній околиці Донецька), і Новомихайлівка (приблизно 25 км на південний захід від міста Донецьк). Глава так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив, що станом на 12 грудня російські війська контролюють 70% Мар'їнки. Російські джерела стверджували, що російським військам не вдалося прорвати українську оборону по вулиці Дружби в центрі Мар’їнки, але бої тривають. Російські джерела стверджували, що українські сили намагаються відновити контроль над Пісками (на північно-західній околиці міста Донецька) і що російські сили зірвали українську контратаку в цьому районі. Російські джерела стверджували, що російські війська незначно просунулися в напрямку Первомайського і Водяного на північно-західній околиці міста Донецьк. ISW не може підтвердити правдивість заяв військових блогерів або Пушиліна.

11 і 12 грудня російські війська вели оборону на заході Донецької області. 11 грудня Генштаб України повідомив, що російські війська тримають оборону в районі Вугледара, Великої Новосілки (31 км на північний захід від Вугледара), Золотої Ниви (19 км на північний захід від Вугледара), і Павлівки (3 км на південний захід від Вугледара). Російські джерела стверджують, що їхні війська незначно просувалися до Великої Новосілки.

11 грудня російський військовий блогер заявив, що російські війська скупчилися, ніби готуючись до повної наземної атаки, але лише провели розвідку силами біля Великої Новосілки, і стверджував, що такі дії вказують на низьку готовність підрозділів. Міноборони Росії стверджувало, що 11 грудня російські війська відбили українську спробу просунутися в напрямку Нескучного (33 км на захід від Вугледара).

Ситуація на півдні

Російські війська продовжували зміцнювати оборонні позиції в Херсонській області в умовах поганої погоди 11 і 12 грудня. У Південному оперативному командуванні Збройних сил України заявили, що в Херсонській області сильний туман, низька видимість і ожеледиця на дорогах, що ускладнює транспортне сполучення. Речник Угруповання ЗСУ "Таврія" Євген Єрін заявив, що російські війська передислокують підрозділи на Херсонському напрямку, зміцнюють рубежі оборони, проводять диверсійно-розвідувальні дії. Єрін заявив, що російські війська мають на меті встановити спостережні пости на островах у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона. Українські та російські джерела заявляли, що російські війська продовжували обстріли районів на західному (правому) березі річки Дніпро 11 і 12 грудня, включно з містом Херсон та його околицями.

Українські сили продовжили обстрілювати російські військові засоби та логістичні центри вздовж критичних наземних комунікацій (GLOC) на півдні України. Геолокаційні кадри показують наслідки обстрілу ресторанно-готельного комплексу в Мелітополі Запорізької області в ніч з 10 на 11 грудня, який, за словами мера Мелітополя Івана Федорова, російські війська використовували як базу для Федеральної служби безпеки (ФСБ) і розквартирували там солдатів. Федоров також заявив, що українські сили завдали ударів по російському блокпосту та матеріально-технічному центру в Богданівці та по радіолокаційній станції в Семенівці, обидва на північний схід від Мелітополя, а також по двох російських військових базах у Пологах і Майському на південь від лінії фронту. Федоров додав, що внаслідок цих ударів загалом загинули десятки російських військовослужбовців і було поранено понад 200 військових.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації 11 грудня заявили, що внаслідок українських ударів у невстановленому районі Запорізької області поранено понад 150 російських військових. Російські та українські джерела повідомили, що 11 і 12 грудня українські війська завдали ударів по східному (лівому) березі річки Дніпро в Херсонській області, включаючи Олешки і Голу Пристань, а також по тилових районах на сході Херсонської області, включаючи Скадовськ, Чаплинку і Раденськ.

11 і 12 грудня російські війська продовжували вести звичайний вогонь на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях. 11 і 12 грудня російські війська завдали ударів по Нікополю та Марганцю Дніпропетровської області та Очакову Миколаївської області. Російські джерела висловлювали триваючу стурбованість тим, що українські війська готуються до контрнаступу вздовж лінії фронту в Запорізькій області.

Російські війська укріплюють північні пляжі Криму вздовж узбережжя Чорного моря. На зображенні, опублікованому 10 грудня, видно, як російські війська риють окопи вздовж пляжу в Чорноморському, Крим (124 км на південь від Херсона). У Генштабі України повідомили, що російська окупаційна влада в Криму посилює правоохоронні та контррозвідувальні заходи в Чорноморському та Міжводному, як уздовж північно-західного узбережжя, так і траси Т0107, яка сполучає північно-західні прибережні райони Криму з Сімферополем та іншими тиловими районами. Деякі російські військові блогери стверджували, що фотографії цих укріплень є частиною зусиль із відновлення кримських пляжів для туризму, але залишається незрозумілим, як копання траншеєподібних укріплень допоможе таким зусиллям з відновлення.Російські сили можуть бути стурбовані можливим майбутнім українським десантним контрнаступом на Крим з іншого боку Чорного моря.