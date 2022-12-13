За сутки ВСУ отразили 16 атак россиян, - Генштаб

За минувшие сутки, 12 декабря, украинские защитники отразили 16 атак россиян на Донбассе, а наша авиация нанесла 5 ударов по местам скопления сил россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Курдюмив Донецкая область.
За сутки россияне нанесли 7 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери посреди мирных обитателей.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.
Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из РФ.
Напомним, что ВСУ наносят россиянам серьезные атаки по тыловым частям на юге , а в Марьянке идут уличные бои.
Ранее сообщалось, что за 11 декабря, Вооруженные силы Украины, отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. Россияне же продолжают варить как по линии разграничения, так и по гражданским городам.
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