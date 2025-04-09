За добу росіяни втратили 1270 солдатів і понад 180 одиниць техніки, - ЗСУ

За останню добу з 8 на 9 квітня, росіяни втратили на фронті 1270 солдатів, 10 бойових броньованих машин і 4 танки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.04.25 орієнтовно склали:
За минулу добу на фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень. Найгарячішою ділянкою фронту залишається Покровський напрямок.
За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ тримають ситуацію під контролем у районі Покровська та не дозволяють ворогу просуватися далі.
Минулої ночі Україну знову атакували російські дрони-камікадзе.
Внаслідок прильотів у Харкові пошкоджені житлові будинки у кількох районах, в місті пролунали 20 вибухів.
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