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За добу втрати росіян на фронті склали 1390 солдатів та 6 танків, - Генштаб

Фото: військові ЗСУ завдають росіянам колосально великих втрат (zsu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

За добу з 11 на 12 грудня, російська армія втратила на фронті 1390 солдатів, 5 артилерійських систем і 54 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 758 730 (+1390) осіб ліквідовано;
  • танків - 9532 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин - 19 644 (+28) од.;
  • артилерійських систем - 21 072 (+5) од.;
  • РСЗВ - 1253 од.;
  • засоби ППО - 1023 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 20 111 од.;
  • крилатих ракет - 2861 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 31 127 (+54) од.;
  • спеціальної техніки - 3642 (+1) од.

Ситуація на фронті та наслідки обстрілів

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники просуваються в Донецькій області, а також на теренах Курської області.

За даними партизан, росіяни перекидають бронетехніку з окупованого Криму в окуповані райони Запорізької області. Таким чином іде підготовка до наступальних операцій на півдні.

Тим часом внаслідок нещодавнього удару балістичними ракетами у Запоріжжі виявили тіло 10 загиблої людини.

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