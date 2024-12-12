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За сутки потери россиян на фронте составили 1390 солдат и 6 танков, - Генштаб

Фото: военные ВСУ наносят россиянам колоссально большие потери (zsu.gov.ua)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 11 на 12 декабря, российская армия потеряла на фронте 1390 солдат, 5 артиллерийских систем и 54 единицы автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 758 730 (+1390) человек ликвидировано;
  • танков - 9532 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 644 (+28) ед;
  • артиллерийских систем - 21 072 (+5) ед;
  • РСЗО - 1253 ед;
  • средства ПВО - 1023 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 111 ед;
  • крылатых ракет - 2861 (+2) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 127 (+54) ед;
  • специальной техники - 3642 (+1) ед.

Ситуация на фронте и последствия обстрелов

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются в Донецкой области, а также на территории Курской области.

По данным партизан, россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Таким образом идет подготовка к наступательным операциям на юге.

Тем временем в результате недавнего удара баллистическими ракетами в Запорожье обнаружили тело 10 погибшего человека.

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