За сутки потери россиян на фронте составили 1390 солдат и 6 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и последствия обстрелов

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики продвигаются в Донецкой области, а также на территории Курской области.

По данным партизан, россияне перебрасывают бронетехнику из оккупированного Крыма в оккупированные районы Запорожской области. Таким образом идет подготовка к наступательным операциям на юге.

Тем временем в результате недавнего удара баллистическими ракетами в Запорожье обнаружили тело 10 погибшего человека.

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