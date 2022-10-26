За день росіяни випустили більше 20 мін по Сумській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, близько 13:30 зафіксовано два влучання з мінометів в Юнаківській громаді, а близько 15:30 почався обстріл Новослобідської громади.

"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється", - написав Живицький.