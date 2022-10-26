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За день росіяни випустили більше 20 мін по Сумській області

Фото: окупанти випустили по Сумській області більше 20 мін (tsnua, twitter.com)
Автор: Антон Малиновський

Протягом середи, 26 жовтня, ворожі військові двічі обстріляли з мінометів Сумську область. Загалом окупанти випустили понад 20 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Так, близько 13:30 зафіксовано два влучання з мінометів в Юнаківській громаді, а близько 15:30 почався обстріл Новослобідської громади.

"Усього 18 мін прилетіло по прикордонному селу громади. Обійшлося без постраждалих, інформація про руйнування уточнюється", - написав Живицький.

Нагадаємо, що 18 жовтня окупанти обстріляли Сумщину 64 рази. Тоді загинуло двоє людей, а одна зазнала поранень.

А 17 жовтня росіяни обстріляли об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.

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