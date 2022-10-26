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За день россияне выпустили более 20 мин по Сумской области

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Сумы, Среда 26 октября 2022 22:23
За день россияне выпустили более 20 мин по Сумской области Фото: оккупанты выпустили по Сумской области более 20 мин (tsnua, twitter.com)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 26 октября, вражеские военные дважды обстреляли из минометов Сумскую область. Всего оккупанты выпустили более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, около 13:30 зафиксировано два попадания из минометов в Юнаковской общине, а около 15:30 начался обстрел Новослободской общины.

"Всего 18 мин прилетело по приграничной деревне общины. Обошлось без пострадавших, информация о разрушении уточняется", - написал Живицкий.

Напомним, что 18 октября кафиры обстреляли Сумщину 64 раза. Тогда погибли два человека, а один получил ранения.

А 17 октября россияне обстреляли объект критической инфраструктуры в Сумской области, в результате чего погибли пять человек.

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