За день россияне выпустили более 20 мин по Сумской области

В среду, 26 октября, вражеские военные дважды обстреляли из минометов Сумскую область. Всего оккупанты выпустили более 20 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, около 13:30 зафиксировано два попадания из минометов в Юнаковской общине, а около 15:30 начался обстрел Новослободской общины.

"Всего 18 мин прилетело по приграничной деревне общины. Обошлось без пострадавших, информация о разрушении уточняется", - написал Живицкий.