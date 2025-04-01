За добу відбулося понад 200 боїв. Генштаб розповів, де ворог атакує найбільше

За минулу добу на фронті відбулося понад 200 бойових зіткнень. Генштаб показав, де ворог зосередив найбільше сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 216 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських військ та населених пунктах двох ракетних та 99 авіаційних ударів.

Загалом ворог використав три ракети, скинув 169 керованих авіаційних бомб (КАБ) та здійснив понад 5200 обстрілів, зокрема 124 - із реактивних систем залпового вогню. Крім того, для атак застосовано 2223 дрони-камікадзе.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок: українські війська відбили сім атак в районі Вовчанська.

Куп’янський напрямок: зафіксовано дев’ять атак ворога в районах Піщаного, Нової Кругляківки, Петропавлівки, Загризового та Степової Новоселівки.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Лиманський напрямок: окупанти атакували 26 разів, намагаючись просунутися поблизу Надії, Діброви, Колодязів, а також у напрямках Нового, Серебрянки, Торського, Зеленої Долини і Новомихайлівки.

Сіверський напрямок: три атаки противника зафіксовано поблизу Івано-Дар’ївки та Білогорівки.

Краматорський напрямок: сім бойових зіткнень, зокрема в районі Часового Яру та Предтечиного.

Торецький напрямок: ворог здійснив 19 атак у районах Торецька та Щербинівки.

Покровський напрямок: найактивніші бойові дії - 79 атак противника в районах Пантелеймонівки, Олександрополя, Єлизаветівки, Лисівки, Калинового, Удачного, Зеленого, Шевченка, Котлиного, Сергіївки, Новосергіївки, Новоолександрівки, Успенівки, Срібного, Котлярівки, Богданівки, Андріївки, Олексіївки, а також у напрямках Троїцького та Горіхового.

Новопавлівський напрямок: 12 атак окупантів поблизу Костянтинополя, Бурлацького, Дніпроенергії та в напрямку Розливу.

Гуляйпільський напрямок: десять атак поблизу Новосілки, Привільного та в напрямку Вільного Поля і Новополя.

Оріхівський напрямок: дев’ять атак у районах Малих Щербаків, Лобкового, Щербаків, Кам’янського та Новоданилівки.

Придніпровський напрямок: одна спроба наступу ворога, яка завершилася невдачею.

В операційній зоні на Курщині українські підрозділи зупинили 27 атак, а також відбили 37 авіаударів із застосуванням 36 керованих бомб. Ворог здійснив 266 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Фото: Генштаб показав карту бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено.