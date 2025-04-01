За сутки произошло более 200 боев. Генштаб рассказал, где враг атакует больше всего

За минувшие сутки на фронте произошло более 200 боевых столкновений. Генштаб показал, где враг сосредоточил наибольше силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 216 боевых столкновений. Противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам два ракетных и 99 авиационных ударов.

В целом враг использовал три ракеты, сбросил 169 управляемых авиационных бомб (КАБ) и совершил более 5200 обстрелов, в том числе 124 - из реактивных систем залпового огня. Кроме того, для атак применены 2223 дрона-камикадзе.

Ситуация на фронте

Харьковское направление: украинские войска отбили семь атак в районе Волчанска.

Купянское направление: зафиксировано девять атак врага в районах Песчаного, Новой Кругляковки, Петропавловки, Загрызово и Степной Новоселовки.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Лиманское направление: оккупанты атаковали 26 раз, пытаясь продвинуться вблизи Надежды, Дибровы, Колодязов, а также в направлениях Нового, Серебрянки, Торского, Зеленой Долины и Новомихайловки.

Северское направление: три атаки противника зафиксированы вблизи Ивано-Дарьевки и Белогоровки.

Краматорское направление: семь боевых столкновений, в частности в районе Часового Яра и Предтечино.

Торецкое направление: враг совершил 19 атак в районах Торецка и Щербиновки.

Покровское направление: активные боевые действия - 79 атак противника в районах Пантелеймоновки, Александрополя, Елизаветовки, Лисовки, Калинового, Удачного, Зеленого, Шевченко, Котлиного, Сергеевки, Новосергиевки, Новоалександровки, Успеновки, Серебряного, Котляровки, Богдановки, Андреевки, Алексеевки, а также в направлениях Троицкого и Орехового.

Новопавловское направление: 12 атак оккупантов вблизи Константинополя, Бурлацкого, Днепроэнергии и в направлении Разлива.

Гуляйпольское направление: десять атак вблизи Новоселки, Привольного и в направлении Свободного Поля и Новополя.

Ореховское направление: девять атак в районах Малых Щербаков, Лобкового, Щербаков, Каменского и Новоданиловки.

Приднепровское направление: одна попытка наступления врага, которая завершилась неудачей.

В операционной зоне на Курщине украинские подразделения остановили 27 атак, а также отбили 37 авиаударов с применением 36 управляемых бомб. Враг осуществил 266 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Фото: Генштаб показал карту боевых действий (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.