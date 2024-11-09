За добу відбулось понад 170 боєзіткнень. Яка ситуація на фронті на ранок

Втрати РФ в Україні

За добу втрати російських загарбників склали 1660 військових. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 36 бойових броньованих машин, 23 артилерійських системи, 49 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 3 крилаті ракети, 66 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.

Крім того, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів та два командних пункти російських загарбників.

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