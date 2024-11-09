За сутки произошло более 170 боеприкосновений. Какая ситуация на фронте на утро

За сутки 8 ноября на фронте произошло 171 боевое столкновение. Больше всего атак случилось на Покровском на Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 40 российских атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Катериновки.
Применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции ВСУ в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении за сутки произошло 14 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозовой, Песчаного и Берестового.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в районе Бондарного.
На Торецком направлении враг, активно применяя авиацию, совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка.
На Времевском направлении противник совершил семь штурмов позиций ВСУ в районах Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.
На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны в районах Новоандреевки и Новоданиловки.
При поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации враг трижды без успеха атаковал позиции украинских защитников на Приднепровском направлении.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
За сутки потери российских захватчиков составили 1660 военных. Также украинские воины обезвредили 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 крылатые ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники окупантов.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов и два командных пункта российских захватчиков.
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