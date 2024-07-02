ua en ru
Вт, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

За добу відбулось майже 190 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Вівторок 02 липня 2024 08:50
UA EN RU
За добу відбулось майже 190 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті Ілюстративне зобравження (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом минулої доби, 1 липня, на лінії фронту зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулось на Торецькому та Покровському напрямах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії за підтримки авіації. Загалом відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп'янському напрямку відбулось 17 боєзіткнень. Відбиті атаки в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 16 штурмових дій в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку зупинено 7 спроб ворога прорвати оборону в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку відбито 49 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів намагався просунутись в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку росіяни 14 разів атакували в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три боєзіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку дев'ять разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі перевищили 545 тисяч одиниць. Лише протягом минулої доби, 2 липня, Сили оборони ліквідували ще 1280 військових. Також було знищено:

  • 8 танків;
  • 56 артилерійських систем;
  • 3 РСЗВ й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
Орбан у Києві. Усі подробиці візиту прем'єра Угорщини до України
DAILY
Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Детективна історія. Що відбувається всередині НАБУ та хто бореться за контроль над Бюро