За добу відбулось майже 190 боєзіткнень. Генштаб описав ситуацію на фронті

Протягом минулої доби, 1 липня, на лінії фронту зафіксовано 189 бойових зіткнень. Найбільше боїв відбулось на Торецькому та Покровському напрямах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни продовжували штурмові дії за підтримки авіації. Загалом відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп'янському напрямку відбулось 17 боєзіткнень. Відбиті атаки в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку відбито 16 штурмових дій в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку зупинено 7 спроб ворога прорвати оборону в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку відбито 49 атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів намагався просунутись в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка.

На Времівському напрямку росіяни 14 разів атакували в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три боєзіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку дев'ять разів намагався вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі перевищили 545 тисяч одиниць. Лише протягом минулої доби, 2 липня, Сили оборони ліквідували ще 1280 військових. Також було знищено: