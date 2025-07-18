За добу 180 зіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки (карта боїв)

Протягом минулої доби, 17 липня, на фронті відбулось 180 боїв. Найбільше російські окупанти тиснули на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, артилерійську систему та ще одну іншу важливу ціль російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 10 атак поблизу населених пунктів Вовчанськ, Зелене та Стариця.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів в районах населених пунктів Куп’янськ, Зелений Гай, Нова Кругляківка та в напрямку Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 30 разів, намагаючись просунутися поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Серебрянка й не тільки.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Оріхово-Василівка, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу Щербинівки, Олександро-Калинового, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки і Катеринівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 61 штурм у районах населених пунктів Полтавка, Попів Яр, Родинське, Новоторецьке, Миролюбівка й не тільки.

На Новопавлівському напрямку відбито 17 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Піддубне, Зірка, Темирівка, Мирне, Воскресенка, Вільне Поле, Шевченко, Зелене Поле.

Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно зупинили один штурм противника поблизу населеного пункту Мала Токмачка.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) майже 1,04 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 1180 солдатів. Також Сили оборони знешкодили: