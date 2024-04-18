UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

За добу скидають до 30 КАБів. РФ не припиняє спроб захопити Часів Яр

Архівне фото: Росія не полишає спроб захопити місто Часів Яр (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не полишає спроб захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Однак ситуація контролюється підрозділами ЗСУ.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі ситуація навколо міста досить складна. Адже ворог намагається у будь-який спосіб вийти на адміністративні кордони Донецької області. Однак Сили оборони контролюють ситуацію.

"Противника в місті немає. Ворог поки що використовує свою перевагу в повітрі, в ракетах і артилерійських боєприпасах великих калібрів, намагаючись проводити штурмові дії", - розповів Волошин.

Він також розповів, що росіяни використовують вже звичну тактику - закидають місто КАБами, знищуючи при цьому цивільну інфраструктуру. Росіяни намагаються повністю знищити місто, щоб взяти під контроль "купи пилу".

"У сумі загалом десь від 20 до 30, а то буває й більше, за добу скидає російська авіація бомб по позиціях українських захисників і по цивільній інфраструктурі", - сказав речник.

Наступ РФ на Часів Яр

Після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Одним з пріоритетів РФ став Часів Яр.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни планують захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Це дозволить створити умови для подальшого просування ворога до Краматорської агломерації.

Найбільш жорсткі бої відбуваються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру.

Детально про те, що відбувається у Часовому Яру та як Росія хоче захопити це місто  - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Часів ЯрВійна в Україні