За добу росіяни втратили на війні майже 1400 солдат і 50 артсистем, - Генштаб

За останню добу з 9 на 10 вересня, росіяни втратили на фронті 1380 солдатів і 36 безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними ISW, Сили оборони відновили позиції біля Сіверська, але ворог тисне на двох напрямках у Донецькій та Харківській областях.
В ніч на вівторок, 10 вересня, росіяни вкотре атакували Україну дронами типу "Шахед".
Близько 4:00 у Києві було оголошено тривогу. Сили ППО збили усі ворожі безпілотники, що летіли на столицю.
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