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За сутки россияне потеряли на войне около 1400 солдат и 50 артсистем, - Генштаб

Фото: россияне за сутки потеряли на фронте рекордное число автомобильной техники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 9 на 10 сентября, россияне потеряли на фронте 1380 солдат и 36 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.09.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 627 790 (+1380) человек ликвидировано;
  • танков - 8640 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 16 925 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 17 880 (+50) ед;
  • РСЗО - 1180 ед;
  • средства ПВО - 942 ед;
  • самолетов - 368 ед;
  • вертолетов - 328 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 933 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 2591 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 24 330 (+68) ед;
  • специальной техники - 3053 (+4) ед.

Напомним, по данным ISW, Силы обороны восстановили позиции у Северска, но враг давит на двух направлениях в Донецкой и Харьковской областях.

В ночь на вторник, 10 сентября, россияне в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".

Около 4:00 в Киеве была объявлена тревога. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники, которые летели на столицу.

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