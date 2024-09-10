За сутки россияне потеряли на войне около 1400 солдат и 50 артсистем, - Генштаб

Напомним, по данным ISW, Силы обороны восстановили позиции у Северска, но враг давит на двух направлениях в Донецкой и Харьковской областях.

В ночь на вторник, 10 сентября, россияне в очередной раз атаковали Украину дронами типа "Шахед".

Около 4:00 в Киеве была объявлена тревога. Силы ПВО сбили все вражеские беспилотники, которые летели на столицу.

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