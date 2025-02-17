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За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб

Понеділок 17 лютого 2025 07:09
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За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб Фото: війська агресора продовжують нести серйозні втрати у війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 859 920 (+1530) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 089 (+16) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 063 (+52) од.;
  • артилерійських систем - 23 222 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1283 од.;
  • засоби ППО - 1067 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 505 (+128) од.;
  • крилатих ракет - 3063 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 37 605 (+149) од.;
  • спеціальної техніки - 3750 (+1) од.

За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб

Ситуація на фронті та миротворці в Україні

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники просунулися біля Торецька. Натомість росіяни тиснуть на кількох напрямках у Донецькій та Курській областях.

В ISW прогнозують спроби окупації росіянами міста Костянтинівка. Однак захопити всі населені пункти т.зв. "фортечного поясу" в Донецькій області агресору не вдасться.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключив відправки військ в Україну. Це можливо для реалізації будь-якої мирної угоди.

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