За добу росіяни втратили на фронті понад 1500 солдатів і 16 танків, - Генштаб

За останню добу з 16 на 17 лютого російська армія втратила на війні проти України 1530 солдатів, понад 50 бойових броньованих машин і 149 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та миротворці в Україні

За даними Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники просунулися біля Торецька. Натомість росіяни тиснуть на кількох напрямках у Донецькій та Курській областях.

В ISW прогнозують спроби окупації росіянами міста Костянтинівка. Однак захопити всі населені пункти т.зв. "фортечного поясу" в Донецькій області агресору не вдасться.

Тим часом прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не виключив відправки військ в Україну. Це можливо для реалізації будь-якої мирної угоди.

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