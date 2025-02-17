За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб

За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и миротворцы в Украине

По данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники продвинулись возле Торецка. Однако россияне давят на нескольких направлениях в Донецкой и Курской областях.

В ISW прогнозируют попытки оккупации россиянами города Константиновка. Однако захватить все населенные пункты т.н. "крепостного пояса" в Донецкой области агрессору не удастся.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил отправки войск в Украину. Это возможно для реализации любого мирного соглашения.

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