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За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб

Понедельник 17 февраля 2025 07:09
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За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб Фото: войска агрессора продолжают нести серьезные потери в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 16 на 17 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1530 солдат, более 50 боевых бронированных машин и 149 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.02.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 859 920 (+1530) человек ликвидировано;
  • танков - 10 089 (+16) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 063 (+52) ед;
  • артиллерийских систем - 23 222 (+37) ед;
  • РСЗО - 1283 ед;
  • средства ПВО - 1067 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 505 (+128) ед;
  • крылатых ракет - 3063 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 37 605 (+149) ед;
  • специальной техники - 3750 (+1) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте более 1500 солдат и 16 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и миротворцы в Украине

По данным Института изучения войны (ISW), украинские защитники продвинулись возле Торецка. Однако россияне давят на нескольких направлениях в Донецкой и Курской областях.

В ISW прогнозируют попытки оккупации россиянами города Константиновка. Однако захватить все населенные пункты т.н. "крепостного пояса" в Донецкой области агрессору не удастся.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил отправки войск в Украину. Это возможно для реализации любого мирного соглашения.

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