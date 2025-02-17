ЗСУ просунулися під Торецьком, а війська КНДР могли скоригувати тактику: карти ISW

Сили оборони України нещодавно просунулися поблизу Торецька. Між тим фіксується просування російських окупантів біля Куп'янська, Сіверська, Курахового та у Курській області, а війська КНДР, можливо, скоригували свою тактику на полі бою.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на оприлюднений 17 лютого звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в райні "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, вказують на те, що росіяни просунулися в південно-східній частині н.п. Свердліково.

Бої тривали в районі Свердлікова, Погребків, Малої Локні, Черкаського Поріччя і в районі Гуєво.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ начебто провели безуспішні контратаки поблизу Свердлікова, Руської Конопельки та Курилівки.

16 лютого українська бригада, яка діяла в Курській області, повідомила, що підрозділи 155-ї російської морської піхотної бригади провели невдалий механізований штурм у складі понад десятка танків у Курській області.

Заступник командира українського батальйону, який діє в Курській області, повідомив, що окупанти нещодавно відновили використання бронетехніки під час штурмів і безуспішно атакували із застосуванням приблизно 7 одиниць бронетехніки у невизначеному районі 16 лютого.

Заступник командира також розповів, що нещодавно північнокорейські солдати відновили штурм групами від 10 до 15 осіб, і що групи атакують більш розведеними формуваннями в рамках зусиль, спрямованих на ускладнення зусиль ЗСУ із завдання ударів по атакуючим силам противника.

В ISW нагадали повідомлення про те, що сили КНДР нещодавно вийшли з активних бойових дій у Курській області після значних втрат, здебільшого внаслідок ударів українських безпілотників.

Аналітики зазначили, що інформація про те, що війська КНДР скоригували свою тактику на полі бою для протидії ударам українських безпілотників "вказує на те, що північнокорейські сили, можливо, засвоюють уроки та отримують цінний бойовий досвід".

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

16 лютого російські окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але не просунулися.

15 і 16 лютого війська РФ наступали у напрямку Козачої Лопані, в районі Вовчанська та Тихого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Нещодавно російські загарбники просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри від 16 лютого показують, що окупанти перетнули річку Оскіл і просунулися в полях на південний захід від Тополі (на північний схід від Куп'янська).

Війська РФ наступали біля Довгенького, Західного, Дорошівки, Кіндрашівки, Дворічної, Фиголівки, Петропавлівки, Степової Новоселівк, Піщаного і на Новоосинове 15 і 16 лютого.

16 лютого речник групи військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов повідомив, що ворог посилив наступ на Куп'янському напрямку з метою форсування річки Оскіл і створення плацдарму на західному (правому) березі річки.

Трегубов повідомив, що росіяни продовжують форсувати річку невеликими групами, накопичуються на протилежному березі, а потім ведуть атаки.

Також Трегубов зазначив, що окупанти посилили свою активність, оскільки промерзання грунту полегшило переміщення техніки через річку.

16 лютого війська РФ продовжували наступати на Боровому напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники наступали в бік Новоплатонівки, біля Колісниківки, Лозової, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю, Новосергіївки, Новоєгорівки та Греківки 15 і 16 лютого.

16 лютого російські окупанти продовжили наступати на Лиманському напрямку, але також не просунулися.

Війська РФ наступали в напрямку Нове, біля Новолюбівки, Новомихайлівки, Ямполівки, Колодязів, Тернів, поблизу Торського і Діброви та в районі Серебрянського лісу 15 і 16 лютого.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив 16 лютого, що окупанти продовжують розгортати невеликі групи з двох-чотирьох солдатів без підтримки бронетехніки, але з підтримкою безпілотників FPV для наступу в цьому районі.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ нещодавно просунулися під Сіверськом. Геолокаційні кадри від 16 лютого показують, що загарбники незначно просунулися в північній частині Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

15 і 16 лютого російські окупанти наступали в напрямку Дронівки, в районі Верхньокам'янського та в районі Івано-Дар'ївки.

16 лютого війська РФ продовжували наступати у районі Часового Яру, але не просунулися.

15 і 16 лютого російські окупанти атакували поблизу та в межах самого Часового Яру, поблизу Васюківки, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори.

Нещодавно Сили оборони України просунулися під Торецьком. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 лютого, показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Торецька.

15 і 16 лютого російські загарбники наступали в самому Торецьку, в районі Диліївки та Кримського.

Війська РФ 16 лютого продовжували наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники наступали в районі н.п. Тарасівка, Малинівка, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене Поле, Миролюбівка, біля Лисівки, Шевченка, Даченського, Котлиного, Піщаного, Удачного, Успенівки, Надівки та села Запоріжжя 15 і 16 лютого.

Російські "воєнкор" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Піщаного та на північ від Шевченка та утримували позиції між Даченським і Лисівкою.

16 лютого речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що нещодавно ЗСУ витіснили російських окупантів з Піщаного частково завдяки ефективній взаємодії безпілотників і десантників.

Український військовий оглядач Юрій Бутусов заявив, що на початку лютого ЗСУ витіснили з Піщаного частини російської 74-ї мотострілецької бригади.

Російські блогери стверджували, що путінські війська захопили всю або більшу частину промислової зони в Піщаному, а ЗСУ наразі взяли під контроль лише невелику частину житлового сектору.

Російський блогер і колишній інструктор "Шторм-Z" стверджував, що війська РФ на Покровському напрямку мають недостатню кількість малої транспортної техніки, а безпілотники та артилерія ЗСУ ускладнюють матеріально-технічне забезпечення РФ та перешкоджають просуванню.

Російські загарбники нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Опубліковані 16 лютого геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни просунулися на південний схід від н.п. Улакли.

Додаткові кадри з геолокацією, опубліковані 16 лютого, показують, що війська РФ проводять механізований штурм на південну околицю Улакли, та на південний захід від населеного пункту, що вказує на те, що окупанти нещодавно просунулися в цей район, йдеться в публікації ISW.

15 і 16 лютого війська РФ вели наступальні дії в районі Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Дачного, Улакли, Зеленівки і Розлива.

Як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою джерело розповіло, що російські окупанти використовували від 20 до 37 одиниць техніки для наступу на Костянтинопіль і від 8 до 10 одиниць бронетехніки для наступу на Улакли 15 лютого.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували біля Костянтинополя та Улакли.

Російський блогер розповідав, що путінські війська скористалися поганими погодними умовами для наступу поблизу н.п. Улакли.

16 лютого війська РФ продовжували наступати у районі Великої Новосілки, але не просунулися.

15 і 16 лютого російські загарбники наступали біля самої Великої Новосілки, в районі Нових Комарів, в напрямку Бурлацького та в районі Новосілки.

Російські блогери стверджували, що путінські війська здійснили механізований штурм невизначеного ешелону з використанням засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) на Новосілку.

"Південна вісь"

Російські окупанти 16 лютого продовжували атаки на заході Запорізької області, але не просунулися.

15 і 16 лютого війська РФ наступали на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки, Щербаків, Малих Щербаків та П'ятихаток.

Війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро 15 і 16 лютого, але не просунулися.

Російські "воєнкори" скаржилися на недостатню кількість катерів на Дніпровському напрямку, оскільки путінські війська використовують рибальські катери радянських часів для доставки вантажів і особового складу на передові позиції.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 16 лютого повідомляли, що з початку доби на фронті відбулося 117 бойових зіткнень.

Також в Силах оборони розповіли, що найбільша кількість боїв була зафіксована на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Також повідомлялося, що вдень у неділю речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, що воїни ЗСУ звільнили село Піщане поблизу Покровська. Він додав, що російських окупантів також потіснили ще з деяких населених пунктів поряд.