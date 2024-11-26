За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб
За сутки с 25 на 26 ноября, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 72 беспилотных летательных аппарата и 20 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 733 830 (+1480) человек ликвидировано;
- танков - 9435 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 19 256 (+20) ед;
- артиллерийских систем - 20 806 (+19) ед;
- РСЗО - 1254 ед;
- средства ПВО - 1004 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 552 (+72) ед;
- крылатых ракет - 2765 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30 042 (+94) ед;
- специальной техники - 3683 (+2) ед.
Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА
По данным ISW, россияне дальше продвигаются в Донецкой области, а также устраивают атаки на государственной границе в Харьковской области.
Также в Институте изучения войны отметили, что наступательные успехи россиян в Донецкой области, не означают обвал фронта для ВСУ.
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