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За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб

Вторник 26 ноября 2024 07:39
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За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб Фото: армия РФ только за сутки потеряла почти 1500 солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 25 на 26 ноября, российская армия потеряла на фронте 1480 солдат, 72 беспилотных летательных аппарата и 20 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 733 830 (+1480) человек ликвидировано;
  • танков - 9435 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 256 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 20 806 (+19) ед;
  • РСЗО - 1254 ед;
  • средства ПВО - 1004 ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19 552 (+72) ед;
  • крылатых ракет - 2765 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30 042 (+94) ед;
  • специальной техники - 3683 (+2) ед.

За сутки россияне потеряли на фронте 1480 солдат и 6 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и атака ударными БпЛА

По данным ISW, россияне дальше продвигаются в Донецкой области, а также устраивают атаки на государственной границе в Харьковской области.

Также в Институте изучения войны отметили, что наступательные успехи россиян в Донецкой области, не означают обвал фронта для ВСУ.

Ночью российские террористы в очередной раз запускали в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".

В Тернополе в результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура. В городе частичные перебои со светом и водой.

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