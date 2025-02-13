За добу росіяни втратили 1250 солдатів, дві РСЗВ і 58 артсистем, - Генштаб
Впродовж доби з 12 на 13 лютого російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і понад 270 одиниць техніки. Крім того, з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 10 тисяч танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 854 280 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 10 040 (+17) од.;
- бойових броньованих машин - 20 894 (+23) од.;
- артилерійських систем - 23 034 (+58) од.;
- РСЗВ - 1278 (+2) од.;
- засоби ППО - 1063 (+2) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25 072 (+153) од.;
- крилатих ракет - 3063 (+6) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 37 096 (+168) од.;
- спеціальної техніки - 3744 (+2) од.
Ситуація на фронті й обстріли російськими БпЛА
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Торецька та в Курській області. Однак ворог намагається наступати на шести напрямках фронту.
Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.
Вночі у білоруському місті Гомель було чутно потужні вибухи та спостерігалося падіння з неба палаючого об'єкта. Інцидент стався під час дронової атаки РФ проти України.
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