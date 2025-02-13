За добу росіяни втратили 1250 солдатів, дві РСЗВ і 58 артсистем, - Генштаб

Впродовж доби з 12 на 13 лютого російська армія втратила на війні проти України 1250 солдатів і понад 270 одиниць техніки. Крім того, з початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 10 тисяч танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.02.25 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті й обстріли російськими БпЛА

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони просунулися біля Торецька та в Курській області. Однак ворог намагається наступати на шести напрямках фронту.

Минулої ночі російські терористи атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу, працювали сили ППО.

Вночі у білоруському місті Гомель було чутно потужні вибухи та спостерігалося падіння з неба палаючого об'єкта. Інцидент стався під час дронової атаки РФ проти України.

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