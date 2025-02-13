За сутки россияне потеряли 1250 солдат, две РСЗО и 58 артсистем, - Генштаб
В течение суток с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 10 тысяч танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 854 280 (+1250) человек ликвидированы;
- танков - 10 040 (+17) ед;
- боевых бронированных машин - 20 894 (+23) ед;
- артиллерийских систем - 23 034 (+58) ед;
- РСЗО - 1278 (+2) ед;
- средства ПВО - 1063 (+2) ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 25 072 (+153) ед;
- крылатых ракет - 3063 (+6) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 37 096 (+168) ед;
- специальной техники - 3744 (+2) ед.
Ситуация на фронте и обстрелы российскими БпЛА
По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Торецка и в Курской области. Однако враг пытается наступать на шести направлениях фронта.
Прошлой ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
Ночью в беларусском городе Гомель были слышны мощные взрывы и наблюдалось падение с неба горящего объекта. Инцидент произошел во время дроновой атаки РФ против Украины.
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