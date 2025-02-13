За сутки россияне потеряли 1250 солдат, две РСЗО и 58 артсистем, - Генштаб

В течение суток с 12 на 13 февраля российская армия потеряла на войне против Украины 1250 солдат и более 270 единиц техники. Кроме того, с начала полномасштабной войны россияне потеряли более 10 тысяч танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.02.25 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте и обстрелы российскими БпЛА

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Торецка и в Курской области. Однако враг пытается наступать на шести направлениях фронта.

Прошлой ночью российские террористы атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Ночью в беларусском городе Гомель были слышны мощные взрывы и наблюдалось падение с неба горящего объекта. Инцидент произошел во время дроновой атаки РФ против Украины.

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