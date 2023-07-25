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За добу росіяни випустили 136 снарядів по Сумській області

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Вівторок 25 липня 2023 23:49
За добу росіяни випустили 136 снарядів по Сумській області Фото: росіяни 24 рази обстріляли прикордоння Сумської області (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За добу росіяни 24 рази обстріляли прикордоння Сумської області, загалом зафіксовано 136 вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Сумської військової адміністрації.

Під обстріли потрапили 17 населених пунктів в десяти територіальних громадах.

В Новослобідській громаді пролунало 23 вибухи. Там пошкоджені домогосподарство й лінія електропередач.

Хотінську громаду загарбники теж обстріляли із мінометів - зафіксовано шість вибухів.

Юнаківську, Зноб-Новгородську і Глухівську громади обстрілювали з мінометів - сталося шість, три і сім вибухів відповідно.

В Есманській громаді зафіксовано чотири вибухи - три внаслідок обстрілу з артилерії, а ще один від мінометного снаряду.

Зі ствольної артилерії обстріляли і Білопільську громаду - пролунало два вибухи. Ще чотири - у Середино-Будській громаді.

Краснопільська громада зазнала від росіян обстрілів із мінометів (дев'ять вибухів), гранатометів (шість вибухів), САУ (п'ять вибухів) і ствольної артилерії (чртири вибухи).

По Великописарівській громаді загарбники били з артилерії (11 вибухів), гранатометів (п'ять вибухів) і мінометів (33 вибухи).

Ситуація в Сумській області

Після звільнення області від окупантів, ті майже щодня обстрілюють населені пункти Сумщини, застосовуючи дрони, міномети, артилерію та інші види озброєнь. Через це нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.

Командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що в Сумскій області відбувається поступове посилення протиповітряної оборони.

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Сумська область вибухи Війна Росії проти України
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