За добу РФ втратила понад 1100 солдатів і 256 дронів, - Генштаб

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби в зоні бойових дій відбулося 107 бойових зіткнень. Російські війська завдали три ракетних та 50 авіаударів, використавши 6 ракет і 50 керованих авіабомб. Також зафіксовано 1396 атак дронами-камікадзе та понад 4000 артилерійських обстрілів.

На Лиманському напрямку противник провів 19 штурмів у районах Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодубу та Ямполя. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку - 47 атак протягом доби. Росіяни діяли біля населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. У трьох із цих точок бої тривають досі.

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