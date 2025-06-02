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За добу РФ втратила понад 1100 солдатів і 256 дронів, - Генштаб

Ілюстративне фото: За добу РФ втратила понад 1100 солдатів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Станом на 2 червня 2025 року Збройні сили України знищили майже 990 тисяч російських військових, тисячі одиниць техніки, сотні дронів і ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

Таким чином, загальні бойові втрати російських військ з початку повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) орієнтовно становлять:

  • особовий склад - близько 989 700 (+1140) осіб,
  • танки - 10 874 (+2) одиниці,
  • бойові броньовані машини - 22 663 (+7) одиниці,
  • артилерійські системи - 28 575 (+48) одиниць,
  • реактивні системи залпового вогню - 1 401,
  • засоби ППО - 1 175 (+2) одиниць,
  • літаки - 372,
  • гелікоптери - 336,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 38 622 (+256),
  • крилаті ракети - 3 271 (+3),
  • кораблі / катери - 28,
  • підводні човни - 1,
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 50 462 (+137) одиниці,
  • спеціальна техніка – 3 905 (+2) одиниць.

 

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби в зоні бойових дій відбулося 107 бойових зіткнень. Російські війська завдали три ракетних та 50 авіаударів, використавши 6 ракет і 50 керованих авіабомб. Також зафіксовано 1396 атак дронами-камікадзе та понад 4000 артилерійських обстрілів.

На Лиманському напрямку противник провів 19 штурмів у районах Греківки, Новомихайлівки, Надії, Рідкодубу та Ямполя. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському напрямку - 47 атак протягом доби. Росіяни діяли біля населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новосергіївка, Новомиколаївка та Андріївка. У трьох із цих точок бої тривають досі.

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