За сутки РФ потеряла более 1100 солдат и 256 дронов, - Генштаб

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки в зоне боевых действий произошло 107 боевых столкновений. Российские войска нанесли три ракетных и 50 авиаударов, использовав 6 ракет и 50 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 1396 атак дронами-камикадзе и более 4000 артиллерийских обстрелов.

На Лиманском направлении противник провел 19 штурмов в районах Грековки, Новомихайловки, Надежды, Редкодуба и Ямполя. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском направлении - 47 атак в течение суток. Россияне действовали возле населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. В трех из этих точек бои продолжаются до сих пор.

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