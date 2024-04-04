За добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях: є поранені

Харків та область

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

"У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби", - додали у Міненерго.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, через що пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа.

"Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС", - додали у міністерстві.



