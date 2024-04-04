За сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях: есть раненые

Харьков и область

В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, ликвидированное силами ГСЧС.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

"В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы", - добавили в Минэнерго.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций, из-за чего повреждено оборудование предприятия, возник пожар.

"Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорания ликвидированы силами персонала станции и ГСЧС", - добавили в министерстве.