За сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях: есть раненые

За сутки российские войска атаковали два энергобъекта в двух регионах Украины. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, ликвидированное силами ГСЧС.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кроме того, в Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".
"В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы", - добавили в Минэнерго.
В Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций, из-за чего повреждено оборудование предприятия, возник пожар.
"Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорания ликвидированы силами персонала станции и ГСЧС", - добавили в министерстве.
Российские войска атаковали приграничье Сумской области 3 апреля. Во время обстрела села Самотоевка Краснопольской общины один человек погиб, среди раненых - 4-летний ребенок.
4 апреля в Минэнерго рассказали, что во время бомбежки Самотоевки от взрыва авиабомбы получил смертельные ранения 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".
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