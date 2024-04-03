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РФ атакувала прикордоння Сумської області: є жертва, серед поранених 4-річна дитина

Суми, Середа 03 квітня 2024 11:25
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РФ атакувала прикордоння Сумської області: є жертва, серед поранених 4-річна дитина Фото: РФ атакувала прикордоння Сумської області 3 квітня, є жертва, поранено 4-річну дитина (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували прикордоння Сумської області 3 квітня. Одна людина загинула, серед поранених - 4-річна дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, о 9:25, росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та 4-річного сина", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Сумської області 3 квітня (t.me/Sumy_news_ODA)

Крім того, внаслідок удару пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

"На місці працюють всі необхідні служби. Вкотре наголошуємо: не ігноруйте сигналами повітряних тривог", - додали в ОВА.

Діти та війна в Україні

За даними Офісу генпрокурора на 3 квітня, понад 1818 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ - 538 дітей загинули та понад 1280 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, 2 квітня через обстріл Дніпра постраждали 5 дітей віком від 14 до 17 років. Крім того, російські війська 2 квітня атакували село Новоосинове Куп'янського району Харківської області. На місці загинув 59-річний чоловік, а його 11-річний син помер у лікарні 3 квітня.

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