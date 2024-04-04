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За добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях: є поранені

Україна, Четвер 04 квітня 2024 10:59
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За добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях: є поранені Фото: за добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

За добу російські війська атакували два енергоб'єкти у двох регіонах України. Під удар потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Харків та область

На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС.

"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

"У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби", - додали у Міненерго.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, через що пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа.

"Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС", - додали у міністерстві.


Обстріл Сумської області

Російські війська атакували прикордоння Сумської області 3 квітня. Під час обстрілу села Самотоївка Краснопільської громади одна людина загинула, серед поранених - 4-річна дитина.

4 квітня в Міненерго розповіли, що під час бомбардування Самотіївки від вибуху авіабомби отримав смертельні поранення 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

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