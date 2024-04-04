За добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях: є поранені
За добу російські війська атакували два енергоб'єкти у двох регіонах України. Під удар потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
Харків та область
На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
"У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби", - додали у Міненерго.
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, через що пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа.
"Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС", - додали у міністерстві.
Обстріл Сумської області
Російські війська атакували прикордоння Сумської області 3 квітня. Під час обстрілу села Самотоївка Краснопільської громади одна людина загинула, серед поранених - 4-річна дитина.
4 квітня в Міненерго розповіли, що під час бомбардування Самотіївки від вибуху авіабомби отримав смертельні поранення 47-річний працівник Сумської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".
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