За добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях: є поранені

Фото: за добу РФ атакувала енергооб'єкти в двух областях (Getty Images)

За добу російські війська атакували два енергоб'єкти у двох регіонах України. Під удар потрапила інфраструктура у Харківській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

Харків та область На Харківщині через атаку дронами вночі пошкоджено обладнання енергооб’єкта. Сталося займання, яке було ліквідовано силами ДСНС. "На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні. Крім того, у Харкові під час ліквідації наслідків нічного дронового обстрілу постраждав 64-річний слюсар Харківської міської філії ТОВ "Газорозподільні мережі України". "У стані середньої тяжкості його доставили до лікарні. Також пошкоджено автомобіль диспетчерської служби", - додали у Міненерго. Дніпропетровська область У Дніпропетровській області ворог обстріляв одну із сонячних електростанцій, через що пошкоджено обладнання підприємства, виникла пожежа. "Під час ліквідації охоронець отримав опіки. Впродовж години загорання ліквідовано силами персоналу станції та ДСНС", - додали у міністерстві.

