За сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях: есть раненые

Фото: за сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях (Getty Images)

За сутки российские войска атаковали два энергобъекта в двух регионах Украины. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Харьков и область В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, ликвидированное силами ГСЧС. "К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении. Кроме того, в Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины". "В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы", - добавили в Минэнерго. Днепропетровская область В Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций, из-за чего повреждено оборудование предприятия, возник пожар. "Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорания ликвидированы силами персонала станции и ГСЧС", - добавили в министерстве.