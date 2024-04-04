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За сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях: есть раненые

Украина, Четверг 04 апреля 2024 10:59
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За сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях: есть раненые Фото: за сутки РФ атаковала энергообъекты в двух областях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки российские войска атаковали два энергобъекта в двух регионах Украины. Под удар попала инфраструктура в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

Харьков и область

В Харьковской области из-за атаки дронами ночью повреждено оборудование энергообъекта. Произошло возгорание, ликвидированное силами ГСЧС.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Харькове во время ликвидации последствий ночного дронового обстрела пострадал 64-летний слесарь Харьковского городского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

"В состоянии средней тяжести его доставили в больницу. Также поврежден автомобиль диспетчерской службы", - добавили в Минэнерго.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области враг обстрелял одну из солнечных электростанций, из-за чего повреждено оборудование предприятия, возник пожар.

"Во время ликвидации охранник получил ожоги. В течение часа возгорания ликвидированы силами персонала станции и ГСЧС", - добавили в министерстве.

Обстрел Сумской области

Российские войска атаковали приграничье Сумской области 3 апреля. Во время обстрела села Самотоевка Краснопольской общины один человек погиб, среди раненых - 4-летний ребенок.

4 апреля в Минэнерго рассказали, что во время бомбежки Самотоевки от взрыва авиабомбы получил смертельные ранения 47-летний работник Сумского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

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