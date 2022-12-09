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За добу окупанти вбили 5 жителів Донецької області, ще двох поранено

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Донбас, П'ятниця 09 грудня 2022 08:36
За добу окупанти вбили 5 жителів Донецької області, ще двох поранено Фото: за добу окупанти вбили 5 жителів Донецької області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок п'ятниці, 9 грудня, окупанти вбили 5 мешканців Донецької області, ще 2 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За четвер, 8 грудня, стало відомо про 5 мирних жителів Донецької області, убитих росіянами: 3 - у Бахмуті, 1 - у Торецьку та 1 - у Нетайловому", - розповів він.

За словами Кириленка, ще 2 людей отримали поранення.

Кириленко додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Загалом з 24 лютого в Донецькій області вже вбито 1251 людей, ще 2711 поранені.

Як повідомлялось, російські окупанти завдають ударів по "Пунктах Незламності" в Донецькій області, де люди можуть зігрітися та отримати доступ до електроенергії.

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