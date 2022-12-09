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За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще двое ранены

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Донбасс, Пятница 09 декабря 2022 08:36
За сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще двое ранены Фото: за сутки оккупанты убили 5 жителей Донецкой области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 9 декабря, оккупанты убили 5 жителей Донецкой области, еще 2 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За четверг, 8 декабря, стало известно о 5 мирных жителях Донецкой области, убитых россиянами: 3 - в Бахмуте, 1 - в Торецке и 1 - в Нетайлово", - рассказал он.

По словам Кириленко, еще 2 человека получили ранения.

Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с 24 февраля в Донецкой области уже убиты 1251 человек, еще 2711 ранены.

Как сообщалось, российские оккупанты наносят удары по "Пунктам Несокрушимости" в Донецкой области, где люди могут согреться и получить доступ к электроэнергии.

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