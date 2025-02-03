За добу менше сотні боїв. Генштаб показав карту бойових дій

"Вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 18 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два засоби ППО, засіб РЕБ, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, а також два пункти управління противника", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось два бої в районі населеного пункту Гатище.

На Куп'янському напрямку ворог атакував 18 разів. в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім атак неподалік Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

На Сіверському напрямку відбито дві атаки в районах Білогорівки та Івано-Дар’ївки. Успіху не мав.

На Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії у районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку зупинено 39 атак агресора у бік Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки й не тільки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили один ворожий штурм в районі Костянтинополя.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське загарбники здійснили один марний штурм позицій наших захисників.

У Курській області ворог 12 разів атакував.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 841 тисячі солдатів. Лише за минулу добу втрати ворога склали близько 1,3 тисячі живої сили. Також Сили оборони "мінусанули":