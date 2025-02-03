Росіяни втратили за добу 1300 солдатів та багато техніки, - Генштаб ЗСУ
За добу з 2 на 3 лютого, російські війська втратили на війні проти України 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 51 артилерійську систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 841 660 (+1300) осіб ліквідовано;
- танків - 9920 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 20 685 (+18) од.;
- артилерійських систем - 22 589 (+51) од.;
- РСЗВ - 1 268 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 053 (+3) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 911(+118) од.;
- крилатих ракет - 3 054 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 35 798 (+89) од.;
- спеціальної техніки - 3 731 (+2) од.
Ситуація на фронті
Нагадаэмо, що станом на 22:00, 2 лютого, на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, майже половина, як і у попередні дні, було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, ворог здійнсив 39 атак.
У Генштабі інформували, що на цьому напрямку росіяни були активні в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. У свою чергу українські військові ліквідували 156 російських загарбників, і ще 195 поранили.
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