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Росіяни втратили за добу 1300 солдатів та багато техніки, - Генштаб ЗСУ

Понеділок 03 лютого 2025 08:13
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Росіяни втратили за добу 1300 солдатів та багато техніки, - Генштаб ЗСУ Фото: ЗСУ продовжують знищувати противника (zsu.gov.ua)
Автор: Михайло Шилін

За добу з 2 на 3 лютого, російські війська втратили на війні проти України 1300 солдатів. Також ЗСУ знищили 12 танків та 51 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 841 660 (+1300) осіб ліквідовано;
  • танків - 9920 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 20 685 (+18) од.;
  • артилерійських систем - 22 589 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1 268 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 053 (+3) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 23 911(+118) од.;
  • крилатих ракет - 3 054 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 35 798 (+89) од.;
  • спеціальної техніки - 3 731 (+2) од.

Росіяни втратили за добу 1300 солдатів та багато техніки, - Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті

Нагадаэмо, що станом на 22:00, 2 лютого, на фронті відбулося 93 бойових зіткнення, майже половина, як і у попередні дні, було зафіксовано на Покровському напрямку. Зокрема, ворог здійнсив 39 атак.

У Генштабі інформували, що на цьому напрямку росіяни були активні в районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів. У свою чергу українські військові ліквідували 156 російських загарбників, і ще 195 поранили.

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