За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки на фронті

Російська армія здійснила 2 ракетні та 56 авіаційних ударів, скинула 110 керованих авіабомб, застосувала 3226 дронів-камікадзе та 5481 раз обстріляла позиції ЗСУ та населені пункти, у тому числі 96 разів із РСЗВ.

Відповідь Сил оборони

Авіація, артилерія та ракетні війська ЗСУ вразили вісім районів зосередження живої сили, техніки та озброєння окупантів, п’ять артилерійських засобів і один важливий об’єкт противника.

Ситуація на напрямках

Північно-Слобожанський і Курський напрямки. ЗСУ відбили 38 штурмів. Російська авіація скинула 32 керовані бомби та здійснила 14 ударів з повітря. Зафіксовано 225 обстрілів, включно з одним із РСЗВ.

Південно-Слобожанський напрямок. Окупанти чотири рази намагались штурмувати українські позиції біля Довгенького та Кам’янки.

Куп’янський напрямок. Протягом доби сталося чотири атаки. Ворог атакував у районах Степової Новоселівки, Загризового, Голубівки та Петропавлівки.

Лиманський напрямок. Російські сили намагалися просунутися сім разів у районах Копанки, Надії, Греківки, Рідкодуба та Колодязів.

Сіверський напрямок. Зафіксовано одну атаку поблизу Григорівки.

Краматорський напрямок. Відбулося 12 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори.

Торецький напрямок. Росіяни здійснили 18 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Русиного Яру і Яблунівки.

Покровський напрямок. Зафіксовано 56 штурмів у районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Шевченко Перше, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Котлярівка, Новопавлівка, Андріївка та Олексіївка.

Новопавлівський напрямок. Окупанти 28 разів атакували позиції ЗСУ поблизу Новосілки, Вільного Поля, Багатиря, Бурлацького, а також у бік Запоріжжя та Шевченка.

Гуляйпільський напрямок. Українські сили відбили чотири атаки біля Малинівки.

Оріхівський напрямок. Відбито дві атаки поблизу Нестерянки.

Придніпровський напрямок. Зафіксовано одну атаку окупантів в районі Антонівського моста.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.