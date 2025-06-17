За сутки почти 190 боев. Генштаб назвал самые горячие направления на фронте

Российская армия осуществила 2 ракетных и 56 авиационных ударов, сбросила 110 управляемых авиабомб, применила 3226 дронов-камикадзе и 5481 раз обстреляла позиции ВСУ и населенные пункты, в том числе 96 раз из РСЗО.

Ответ Сил обороны

Авиация, артиллерия и ракетные войска ВСУ поразили восемь районов сосредоточения живой силы, техники и вооружения оккупантов, пять артиллерийских средств и один важный объект противника.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское направления. 38 штурмов отбили ВСУ. Российская авиация сбросила 32 управляемые бомбы и осуществила 14 ударов с воздуха. Зафиксировано 225 обстрелов, включая один из РСЗО.

Южно-Слобожанское направление. Оккупанты четыре раза пытались штурмовать украинские позиции у Долгенького и Каменки.

Купянское направление. В течение суток произошло четыре атаки. Враг атаковал в районах Степной Новоселовки, Загрызово, Голубовки и Петропавловки.

Лиманское направление. Российские силы пытались продвинуться семь раз в районах Копанки, Надежды, Грековки, Редкодуба и Колодязов.

Северское направление. Зафиксирована одна атака вблизи Григорьевки.

Краматорское направление. 12 боевых столкновений произошло в районах Часового Яра, Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы.

Торецкое направление. Россияне совершили 18 атак вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

Покровское направление. 56 штурмов зафиксировано в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Шевченко Первое, Луч, Удачное, Новосергиевка, Ореховое, Котляровка, Новопавловка, Андреевка и Алексеевка.

Новопавловское направление. 28 раз атаковали позиции ВСУ вблизи Новоселки, Свободного Поля, Богатыря, Бурлацкого, а также в сторону Запорожья и Шевченко.

Гуляйпольское направление. Украинские силы отбили четыре атаки возле Малиновки.

Ореховское направление. Отражены две атаки вблизи Нестерянки.

Приднепровское направление. Зафиксирована одна атака оккупантов в районе Антоновского моста.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.